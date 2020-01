Le Sardine si sono divorate il piranha (Di martedì 28 gennaio 2020) Dunque le Sardine si sono davvero mangiate i piranha. Sarebbe stata possibile la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna senza il movimento nato in Piazza Maggiore a Bologna? Le analisi del voto di queste ore, ci dicono che la risposta alla domanda è no. E forse, il sarcasmo caustico messo in campo nei loro confronti da tanti commentatori di centrodestra, a partire da Daniele Capezzone per finire con Maria Giovanna Maglie, ci dice che è stato proprio quel movimento il cuore della vittoria a sorpresa. Lo dicono i dati e i numeri delle tre città chiave che hanno reso possibile il ribaltamento dei pronostici: Bologna, Modena, e Reggio Emilia. Le Sardine sono state l’enzima catalizzante, il motore politico che ha trasformato un sentimento potenziale in una passione civile militante. Non è un caso che ieri Matteo Salvini, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, ... tpi

