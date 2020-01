“I Miserabili”, di Victor Hugo, con Branciaroli, sabato e domenica a Saronno (Di martedì 28 gennaio 2020) “I Miserabili” di Victor Hugo, andrà in scena sabato e domenica prossimi al Teatro di Saronno nell’adattamento di Luca Doninelli, per la regia di Franco Però, con Franco Branciaroli nel ruolo di Jean Valjean e con un eccellente cast d’interpreti. Si tratta del nuovo imponente progetto di produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il CTB- Centro Teatrale Bresciano e il Teatro de gli Incamminati. In scena, assieme a Franco Branciaroli un assieme di ottimi attori (spesso impegnati in più ruoli): Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, Valentina Violo. L’idea nasce da Franco Però: «Un’importante induzione verso questa scelta – spiega – viene dal momento che stiamo vivendo nelle società ... ilnotiziario

ilNotiziarioInd : 'I Miserabili', di Victor Hugo, con Branciaroli, sabato e domenica a Saronno - - LoredanaZolf : RT @LibreriaBourlot: La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si… -