Grande Fratello Vip 4: Andrea Montovoli, Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese in nomination (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati del 27 gennaio sono Andrea Montovoli, Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese (Video). Nuova puntata del Grande Fratello Vip ieri lunedì 27 gennaio su Canale 5 in diretta. E per chi non è riuscito a seguirla tutta, perchè magari era tardi ha perso i momenti caldi della serata come quello delle nomination, vi aiutiamo a recuperarli. In vista di venerdì prossimo i nominati sono Andrea Montovoli, Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese. Come accade spesso, i concorrenti del Grande Fratello, gli uomini, hanno dovuto dare i loro nomi pubblicamente. Tutti gli uomini erano intorno a un tavolo, potevano nominare solo gli uomini e dovevano dare anche una motivazione difronte alla persona che avevano deciso di nominare. Un modo per far nascere confronti e polemiche che, se fortuna vuole, continueranno anche durante la settimana. Arriva poi il momento delle nomination delle ... dituttounpop

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - AlessiaMorani : Potrebbe provare a citofonare alla casa del Grande Fratello -