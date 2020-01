Google Stadia si rinnova con i giochi gratis di febbraio 2020: ecco quali sono (Di martedì 28 gennaio 2020) Disponibile dallo scorso novembre, Google Stadia mette sul piatto un approccio alternativo all'universo videoludico. Big G ha infatti messo a punto un servizio in abbonamento che consente agli appassionati di avere a disposizione una libreria di titoli da giocare in streaming senza limitazioni fisiche, su un po' tutti i dispositivi dotati di uno schermo in alta definizione e di una connessione Wi-Fi. Il tutto grazie alla tecnologia cloud, che nella maggior parte dei casi garantisce prestazioni ottimali e del tutto simili a quelle viste su PC o sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft - quindi PlayStation 4 e Xbox One. E se è vero che la piattaforma fatica a decollare, allo stesso modo il colosso di Mountain View continua a credere in quello che allo stato attuale è uno dei suoi progetti più ambiziosi e coraggiosi. Come già avvenuto in passato, tutti i ... optimaitalia

