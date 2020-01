Edward Hopper e il cinema di Wim Wenders (Di martedì 28 gennaio 2020) Le sue opere mettono malinconia e infondono un senso di solitudine eppure sono così magneticamente attraenti da fissarsi nella mente di oguno. E' difficile che qualcuno non riconosca il suo tratto limpido e geometrico di Edward Hopper e la sua cifra stilistica di narratore estatico della quotidinità della provincia americana. Ovvero quell'estetica che ha fortemente influenzato non solo la pittura ma anche la cultura popolare, la fotografia e il cinema.Nato a a Nyack, New York, nel 1882, Hopper è oggi ritenuto, non a caso, il maggior artista del Novecento. Alle sue opere, dipinte tra gli anni '20 e gli anni '60, è dedicata una ricca personale alla Fondazione Beyeler di Basilea (fino al 17 maggio) che allinea iconici paesaggi a olio e una selezione di acquerelli e disegni.Dopo essersi formato come illustratore, seguì fino al 1906 corsi di pittura presso la New York School of Art. ... panorama

ginosalvi2015 : RT @CaterinaCategio: ORA MI SIEDO E SCRIVO un discorso semplice in cui ti comunico come tutto questo è iniziato e come non riesco ancora a… - ginosalvi2015 : RT @DavLucia: #SalaLettura #LeggoSimenon “Le tre camere a Manathann” è un racconto romantico che narra l’innamoramento inaspettato di due… - FinallySisa : RT @CaterinaCategio: ORA MI SIEDO E SCRIVO un discorso semplice in cui ti comunico come tutto questo è iniziato e come non riesco ancora a… -