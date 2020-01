Così sarebbe Napoli senza il Vesuvio (e non c’entra Photoshop) (Di martedì 28 gennaio 2020) Questa mattina, complice il cielo molto nuvoloso e la nebbia, dal lungomare di Napoli non era possibile vedere il Vesuvio: il vulcano partenopeo sembrava essere scomparso completamente. Ecco, allora, come apparirebbe la città se il Vesuvio non esistesse: un panorama completamente ridisegnato, solo mare all'orizzonte a perdita d'occhio. fanpage

tancredipalmeri : Bell’idea di @MilanNewsit : hanno chiesto ai tifosi una applauso per Kobe Bryant, milanista sfegatato, al 24’ di Mi… - AlfredoPedulla : Sono cresciuto umanamente e professionalmente con #Joe #Bryant, erano le mie prime telecronache sulla #Viola… - s_margiotta : @PLCastagnetti @sbonaccini @6000sardine È proprio così, Presidente. Sarebbe pericoloso se ci si convincesse che sti… -