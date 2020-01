Better Call Saul 5 sarà più oscura e violenta: nuovo teaser trailer e anticipazioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Manca circa un mese al debutto di Better Call Saul 5 – il 24 febbraio su Netflix con un episodio a settimana –, ma il futuro della serie sembra tutto ciò di cui ultimamente si parli in casa AMC. Nel corso del tour invernale indetto dalla Television Critics Association, infatti, lo spin-off di Breaking Bad ideato da Vince Gilligan e Peter Gould è stato il protagonista indiscusso del panel riservato al network. Direi che questa stagione prende una piega un po' più cinetica, ha rivelato in quell'occasione lo stesso Gould. Ci sono scene che raggiungono senz'altro il livello di violenza già visto in Breaking Bad. Dello stesso parere la star della serie, Bob Odenkirk. Better Call Saul 5, ha promesso, sarà più grande. Sento che siamo più veloci, che succede di più. È una stagione più grande. La valanga sta scivolando giù per la montagna ed è pronta a disfarsi. amazon box= ... optimaitalia

