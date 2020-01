Bentley - Look da crossover per la Continental GT (Di martedì 28 gennaio 2020) La Bentley ha pubblicato l'immagine di un esemplare unico realizzato sulla base della Continental GT. Non si tratta, come spesso accade, di un opulento allestimento con interni in pelle cucita a mano e legni pregiati, ma di una aggressiva variante decisamente appariscente che sembra pronta ad arrampicarsi sulle strade di montagna.Collaborazione con il partner Bomber. La vettura in questione non ha ancora un nome, anche se il numero 9 verniciato sulla mascherina potrebbe rappresentare un indizio. La presentazione ufficiale non è ancora avvenuta, ma gli adesivi Bomber sulle fiancate suggeriscono la collaborazione tra le aziende per una operazione di marketing, come già accaduto per una serie di eventi condivisi. Le foto provengono da Kitzbühel, in Austria, dove si sono svolti i mondiali di Sci. Una Continental GT che sa di allroad. Le modifiche visibili sulla Continental GT la rendono ... quattroruote

