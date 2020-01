Autostrade, il governo verso la decisione: niente revoca delle concessioni? (Di martedì 28 gennaio 2020) revoca concessioni Autostrade, il governo al lavoro per mettere il punto alla questione e chiudere il dossier. Si potrebbe procedere con la revisione. revoca delle concessioni ad Autostrade, il governo si appresta ad affrontare una delle prime prove post voto. Il tema è quello del futuro di Aspi. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, la maggioranza sarebbe al lavoro per provare a chiudere la questione in tempi brevi. E nonostante gli storici appelli di Luigi Di Maio, difficilmente si arriverà alla revoca nei confronti di Aspi,che comunque dovrà rivedere la collaborazione con lo Stato. Dossier Autostrade, in dubbio la revoca delle concessioni Sul caso Autostrade si va verso una conclusione rapida del dossier. Il governo vuole mettere un punto già nei prossimi giorni, ma molto dipenderà dalla bozza di accordo e… dal Movimento 5 Stelle. Con il trascorrere dei giorni ... newsmondo

