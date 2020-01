Al GF Vip Rita Rusic contro Adriana Volpe: “La maestrina falla con Magalli, non rompere i co***oni” (Di martedì 28 gennaio 2020) Dibattito acceso al Grande Fratello Vip tra Rita Rusic, innervosita dalla nomination di lunedì 27 gennaio e Adriana Volpe che ammette di averla nominata ma poi, mentre sta parlando, le chiede attenzione. Rita Rusic reagisce innervosita: "Non sono obbligata a guardarti, ora sono stufa di questo tuo modo di fare da maestrina. Non sei una maestra, se proprio vuoi farla vai da Giancarlo Magalli". fanpage

GrandeFratello : Chi vuoi salvare tra Andrea, Rita e Patrick? Il vip meno votato sarà eliminato. Il televoto è ufficialmente APERTO… - trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - Giuseppec21 : #gfvip Andrea Montovoli: 'La gente ha paura a parlare a Rita Rusic' - Grande Fratello VIP | GFVIP 4: Questo è il c… -