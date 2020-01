Agrigento: morte giornalista per malaria, Procura apre inchiesta per omicidio colposo (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - La Procura di Agrigento, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora contro ignoti, per la morte di Loredana Guida, la giornalista di 44 anni morta nella notte per malaria, di ritorno da un viaggio in Nigeria. Le indagini sono state liberoquotidiano

