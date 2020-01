5G, governo Uk svilupperà la tecnologia con componenti Huawei. Usa: “Non c’è sicurezza, di loro non ci si può fidare” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il governo britannico ha annunciato che continuerà a servirsi di componenti fornite dal colosso cinese Huawei per la realizzazione del nuovo sistema di telecomunicazioni 5G nel Regno Unito. La decisione, annunciata dall’esecutivo di Boris Johnson al termine di una riunione decisiva del Consiglio di sicurezza nazionale, prevede comunque l’esclusione della società asiatica da qualunque ruolo nella fornitura di “parti sensibili” della rete. Puntualizzazione che, comunque, non è servita a evitare la reazione della Casa Bianca che, attraverso un funzionario dell’amministrazione Trump, si è detta delusa per la decisione di Londra: “Non c’è alcuna opzione di sicurezza, siamo di fronte a fornitori di cui non ci si può fidare“, hanno commentato. Washington aveva chiesto il bando totale della holding cinese, accusata dagli Usa di legami con ... ilfattoquotidiano

