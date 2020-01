Vuelta San Juan 2020: neutralizzato il tempo di Evenepoel per la caduta causata da uno spettatore (Di lunedì 27 gennaio 2020) La prima tappa della Vuelta di San Juan è stata condizionata da una caduta a circa 3,5 km dal traguardo. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche Remco Evenepoel giunto al traguardo con 1’16” dal vincitore Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) che ha beffato in volata l’azzurro Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec). Il giovane talento della Deceuninck-QuickStep è senza ombra di dubbio uno dei favoriti alla vittoria finale e la caduta di oggi avrebbe potuto modificare pesantemente l’andamento della sua gara. In tal senso la giuria ha deciso di neutralizzare il suo tempo, annullando di fatto il ritardo, poichè la caduta è stata causata da uno spettatore. “Dopo l’incidente nella prima tappa della Vuelta a San Juan che si è verificato a 3,5 km dal traguardo – si legge nella nota – e dopo aver visto un video che mostra chiaramente ... oasport

