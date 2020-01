Studenti del Montalcini e del Virgilio uniti per ricordare la Shoah (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – E’ con grande partecipazione e commozione che oggi gli Studenti delle classi terze dell’I.C. Montalcini, sotto la guida del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Polito, e gli Studenti dell’I.I.S. Virgilio di S. Giorgio del Sannio, guidati dal Dirigente Scolastico, Prof. Michele Ruscello, presso la Scuola Secondaria di I Grado – attraverso la realizzazione di Laboratori di orientamento – Storia e Cittadinanza Attiva, punti di forza del Montalcini – inclusi nel Progetto Orientamento dell’I.C.- hanno ricordato una delle pagine più tragiche e buie del secolo scorso e della storia dell’umanità: la Shoah. Non dimenticare è l’unica speranza perché l’uomo impari dalla storia ed è l’antidoto più efficace contro ogni forma di odio e discriminazione, con cui purtroppo ancora oggi facciamo i conti. ... anteprima24

