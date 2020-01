Spettacolo meteo: continua l'esplosione delle nubi stratosferiche polari (Di lunedì 27 gennaio 2020) CRONACHE meteo: continuano gli avvistamenti nelle regioni settentrionali europee delle cosiddette "nubi stratosferiche polari", nuvole che si formano ad altezze elevatissime che normalmente non presentano nubi, e che vengono illuminate dal sole al di sotto dell'orizzonte grazie alla loro altitudine. Il Vortice Polare, molto freddo quest'anno, favorisce il congelamento dello scarso vapore acqueo presente alle alte quote quando la temperatura scende al di sotto dei -80°C, come sta accadendo in questo periodo. Esistono due tipi di nubi stratosferiche, quelle di tipo1, formate da nuclei di acido nitrico e di acqua, e quelle di tipo2, formate da particelle di acqua che si congelano a contatto con piccolissime impurità. Sono le nubi di tipo2 ad essere le più spettacolari, grazie ai riflessi madreperlacei alla luce del sole. La foto mostra le nubi stratosferiche polari viste da ... meteogiornale

