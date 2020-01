Sorrentino torna in campo: giocherà in Seconda categoria, nella squadra allenata dal papà (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pochi giorni dopo l'annuncio in diretta tv del ritiro dal calcio giocato, Stefano Sorrentino sorprende tutti. L'esperto portiere sul suo profilo Instagram ha ufficializzato il suo ritorno in campo: il classe 1979 ripartirà dal campionato di Seconda categoria della Liguria e in particolare dalla squadra del Cervo. Una scelta di cuore quella di Sorrentino che giocherà nella squadra allenata dal papà Roberto. fanpage

sportli26181512 : Sorrentino torna subito in campo... da attaccante! E lo allenerà il papà: Sorrentino torna subito in campo... da at… - sportli26181512 : #Calciomercato Sorrentino torna in campo: giocherà in Seconda categoria, nella squadra allenata dal papà: Pochi gio… - TuttoMercatoWeb : Sorrentino torna a giocare: farà l'attaccante. E lo allenerà suo padre -