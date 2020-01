Sci alpino, le startlist aggiornate della Coppa del Mondo femminile di supergigante e discesa (Di lunedì 27 gennaio 2020) La statunitense Mikaela Shiffrin rafforza il suo essere in testa alla startlist del supergigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino dopo la prova disputata a Bansko, in Bulgaria. Shifftin comanda nettamente davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg ed all’austriaca Nicole Schmidhofer. Settima posizione per Federica Brignone, la migliore delle italiane, proprio davanti a Sofia Goggia. Sempre al termine delle gare bulgare, per quanto concerne la discesa libera femminile, è in testa l’elvetica Corinne Suter, davanti alle austriache Nicole Schmidhofer e Stephanie Venier, mentre in casa Italia vanno registrate la nona piazza di Nicol Delago, che precede Sofia Goggia, nella top ten anche in questa specialità. Start List supergigante femminile 1. SHIFFRIN Mikaela USA 443 2. REBENSBURG Viktoria GER 323 3. SCHMIDHOFER Nicole AUT 289 4. GUT-BEHRAMI Lara SUI 245 5. SUTER ... oasport

Fisiofficial : BASSINO IMPECCABILE ANCHE NEL SUPERG DI BANSKO: SOLO SHIFFRIN RIESCE A FARE MEGLIO DI LEI. LA CUNEESE FESTEGGIA IL… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - RaiSport : ??Tripletta azzurra ???? a #Bansko Trionfo di Elena #Curtoni davanti a @BassinoMarta e @FedeBrignone Leggi la notiz… -