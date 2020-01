Rigore dubbio, Paolillo lo calcia fuori: nobile gesto della Dalia Management (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMoschiano (Av) – E’ andato di scena ieri lo scontro al vertice tra il Campana Futsal e la Dalia Management. Sfida valida per il campionato di Serie D girone A. Nella sfida in trasferta giocata presso la tendostruttura “Marco Polo” viene concesso un Rigore dubbio alla Dalia Mangament. Dopo un pò di maretta, la Dalia Management, compie un vero gesto di fair play. Il patron della società comunica al giocatore Antonio Paolillo di calciare il Rigore fuori. Da qui gli applausi dei tifosi locali e non. La sfida è finita con il risultato di 4-3 per la Dalia Management. L'articolo Rigore dubbio, Paolillo lo calcia fuori: nobile gesto della Dalia Management proviene da Anteprima24.it. anteprima24

