Referendum taglio dei parlamentari, il Cdm propone la data del 29 marzo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 29 marzo è la data proposta dal Consiglio dei ministri per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Si attende l’ok di Mattarella. ROMA – La data giusta per votare il Referendum sul taglio dei parlamentari potrebbe essere quella del prossimo 29 marzo. Il Consiglio dei ministri ha indicato questo giorno utile per esprimere il proprio voto su uno dei punti cruciali per il futuro dell’esecutivo giallo-rosso. Una decisioni a tempi record da parte del Governo che vuole il prima possibile superare questo scoglio prima di dedicarsi alle riforme per arrivare fino al 2023. L’ultima parola spetta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nelle prossime ore è chiamato a convocare gli italiani alle urne. La data del Referendum sul taglio dei parlamentari La data scelta per il Referendum sul taglio dei parlamentari è quella del 29 marzo, la ... newsmondo

