Morti all’ospedale di Saronno: condannato all’ergastolo Cazzaniga (Di lunedì 27 gennaio 2020) Leonardo Cazzaniga, ex aiuto primario del pronto soccorso di Saronno, è stato riconosciuto colpevole di undici omicidi di pazienti e di tre familiari (il marito, la madre e il suocero) della sua ex amante Laura Taroni (insieme nella foto a lato). La sentenza è stata emessa questo pomeriggio, dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio dopo diciassette ore di camera di consiglio: condanna all’ergastolo. Accolta quindi la tesi dell’accusa, secondo cui le Morti in corsia erano state tutte provocate con un mix di farmaci somministrati in modo continuativo. su Il Notiziario. ilnotiziario

Agenzia_Ansa : Virus Cina: caso sospetto a Parma, rientrava da Wuhan. Lievi sintomi su una donna ricoverata all'Ospedale Maggiore… - ilNotiziarioInd : Morti all'ospedale di Saronno: condannato all'ergastolo Cazzaniga - - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Morti di pazienti all'ospedale di Saronno, ergastolo al dottor Cazzaniga -