Meghan Markle rinuncia alla cittadinanza britannica - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Meghan Markle potrebbe dover interrompere il processo quinquennale per la cittadinanza britannica: ecco che cosa dicono le norme in merito Nuove questioni da affrontare per Meghan Markle: è in forse l’attribuzione della cittadinanza britannica. Secondo quanto riporta il Sun, le regole sono chiare, e la duchessa di Sussex paga il fatto di non essere ancora cittadina del Regno Unito ma di aver iniziato solo il piano quinquennale di naturalizzazione, cominciato probabilmente dopo il Royal Wedding nel maggio 2018. Se Meghan avesse ottenuto la cittadinanza dopo i cinque anni di rito, avrebbe potuto godere di un congedo a tempo indeterminato per restare fuori dal Regno Unito. Invece ora non potrebbe lasciare la nazione per oltre 270 giorni nei tre anni che precedono l’ottenimento della naturalizzazione - tra cui 90 giorni nell’ultimo anno. Una fonte del governo ... ilgiornale

ilfoglio_it : Da Maria Stuarda a Margaret, da Diana a Meghan Markle. Le donne della Corona inglese si sfidano, ma alla fine vince… - cogitativus : Fra le mails di oggi ne trovo una di Lidl che mi informa -anzi, mi chiede - cosa mangeranno l'ex Principe Harry e M… - ZerounoTv : Meghan Markle duchessa ribelle: la favola moderna di una donna che vuole essere libera -