Matteo Salvini | Manlio Di Stefano | Voto pure il Brucaliffo pur di far perdere quel

Matteo Salvini rilancia : “Rifarei il gesto del citofono” : Matteo Salvini e il gesto del citofono: il leader della Lega torna sulla vicenda e ammette che rifarebbe il gesto che ha fatto discutere non poco. Matteo Salvini non rinnega niente nel suo recente operato. Nemmeno il gesto del citofono per cui è stato pesantemente criticato. Il leader della Lega lo ha ammesso nel corso […] L'articolo Matteo Salvini rilancia: “Rifarei il gesto del citofono” proviene da www.inews24.it.

Emilia Romagna - Alessandro Sallusti : "Matteo Salvini ha alzato troppo i toni e penalizzato il centrodestra" : Nella sua analisi sul voto regionale - in particolare sull'Emilia Romagna - Alessandro Sallusti critica aspramente Matteo Salvini. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, il direttore de Il Giornale dice: "Non sottovalutate la Calabria, ieri il centrodestra ha guadagnato una regione, non

Emilia Romagna - Matteo Renzi : "La fuga da Forza Italia colpa di Matteo Salvini" - opa sui moderati : Matteo Renzi accoglie con grande entusiasmo la vittoria di Stefano Bonaccini e del centrosinistra in Emilia Romagna. Al leader di Italia Viva non interessa tanto il successo elettorale in sé, quanto i risultati pessimi di Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Perché quello - in particolare quello azzur

Emilia Romagna - lo sfogo di Matteo Salvini : "Lasciato solo - qui la sinistra ha un controllo militare" : Dopo la conferenza stampa anticipata di domenica sera, Matteo Salvini è tornato a parlare nella mattinata di lunedì. Al centro dell'attenzione, ovviamente, il risultato in Emilia Romagna. Il leader della Lega, nonostante la sconfitta, rivendica il grande risultato del partito, per l'aumento esponenz

Il fallimento della strategia della paura di Matteo Salvini : Matteo Salvini ha perso la madre di tutte le battaglie. Lucia Borgonzoni non è riuscita a sconfiggere Stefano Bonaccini. In attesa che il primo faccia una seria analisi della sconfitta, magari qualcosa che vada oltre “per noi è un risultato importantissimo” e che la seconda si dimetta dal Senato, come aveva promesso, cerchiamo di capire perché la Lega ha perso in Emilia-Romagna. Sono mesi infatti che dalle parte di certi ...

Matteo Salvini e «l’arroganza e la violenza nel voto in Emilia-Romagna» : «C’è qualcosa da rivedere nel sistema democratico, arroganza e violenza in certi contesti non ce la saremmo mai aspettata in Emilia-Romagna»: Matteo Salvini ha preso talmente bene la sconfitta nella regione rossa che in conferenza stampa con Lucia Borgonzoni parla di non meglio precisati rallentamenti nello spoglio per denunciare non chiarissimi problemi visto che nessun altro ne ha parlato. Matteo Salvini e «l’arroganza e la ...

Il giorno dopo - Matteo Salvini si dice "soddisfatto". Perché "il cambio è solo rinviato" : Il giorno dopo, Matteo Salvini mostra soddisfazione per i risultati elettorali. La Calabria è stata vinta, l’Emilia Romagna no, ma i dati gratificano il leader leghista, secondo cui l’appuntamento della vittoria è solo rinviato nel tempo. Arrivano poi segnali positivi dalla coalizione, “il centrodestra ha dato prova di compattezza. Chiaro che se ieri si fosse votato a livello nazionale il centrodestra avrebbe ...

Elezioni Emilia-Romagna 2020 - Matteo Salvini in conferenza : “Il cambio è solo rimandato” : Elezioni Emilia-Romagna 2020, Salvini in conferenza stampa con Lucia Borgonzoni Dopo la netta sconfitta alle Elezioni regionali in Emilia-Romagna, con il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini che ha battuto la candidata leghista Lucia Borgonzoni, Matteo Salvini ci mette nuovamente la faccia e parla in conferenza stampa dall’hotel Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna. “È evidente – ha detto ...

Emilia Romagna - Giovanni Floris da Enrico Mentana : "Ora la leadership di Matteo Salvini è in discussione" : Giovanni Floris, ospite di Enrico Mentana allo speciale TgLa7, fa la sua analisi sul risultato elettorale in Emilia Romagna: "La leadership di Matteo Salvini ora è in discussione. Come Matteo Renzi non funziona la richiesta di plebiscito". E ancora, continua il conduttore di DiMartedì, su La7: "E' s

Emilia Romagna - Matteo Salvini al citofono : boomerang elettorale - al Pilastro la Lega prende solo il 18% : La mossa del citofono non è stata apprezzata dagli abitanti del quartiere Pilastro di Bologna. Qui il leader della Lega Matteo Salvini aveva citofonato a una famiglia dove vive un presunto spacciatore per chiedere letteralmente al figlio: "Ma lei spaccia?". Ora il Carroccio al Pilastro ha raccolto s

Matteo Salvini in fissa per Sanremo 2020 - parla del Festival anche durante le elezioni : Nel commentare l'esito delle elezioni, il leader della Lega ha parlato delle critiche rivolte alla candidata Lucia Borgonzoni, cogliendo ancora una volta l'occasione per attaccare il Festival di Sanremo in merito al caso Junior Cally: "Questo è un Paese che porta sul palco di Sanremo gente che nelle canzoni tratta le donne come abbiamo letto".Continua a leggere

Matteo Salvini - conferenza stampa "irrituale" prima di tutti : "Il M5s praticamente scomparso". Non è un caso : Dietro la scelta "irrituale" di Matteo Salvini di commentare per primo, poco dopo mezzanotte, il risultato delle regionali (vittoria del centrodestra in Calabria, sconfitta in Emilia Romagna) c'è la volontà di far pesare maggiormente la sconfitta del Movimento 5 Stelle rispetto alla delusione, tangi

Regionali Emilia Romagna : partecipazione e voto utile hanno sconfitto Matteo Salvini : Inutile girarci intorno, queste Elezioni Regionali erano l'ennesimo referendum pro o contro Matteo Salvini. Che ha perso nettamente in Emilia Romagna e ha vinto, ma non ha molto da gioire, in Calabria. Che questa sia una battuta d'arresto temporanea o l'inizio di una vera inversione di tendenza, però, non è dato sapere. Perché le condizioni Emiliane non saranno facilmente replicabili altrove.Continua a leggere

L’Emilia-Romagna è la prima sconfitta di Matteo Salvini : L’Emilia-Romagna è la prima sconfitta di Matteo Salvini. Dal terzo posto alle politiche del 2018 alla vittoria alle europee del 2019 passando per i voti nelle regioni come l’Umbria, la Bestia del Capitano ha dominato gli appuntamenti elettorali degli ultimi due anni fino a ieri sera, quando ha trovato sulla sua strada un’affluenza record e un candidato credibile. L’Emilia-Romagna è la prima sconfitta di Salvini Per questo ...