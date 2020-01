L'insegnamento di Kobe Bryant: "La chiave è amare quello che fai..." (Di lunedì 27 gennaio 2020) Torna tristemente d'attualità l'intervista rilasciata dalla leggenda dei Lakers nel corso della sua ultima stagione in NBA. foxsports

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - FedeFedeBRoc : RT @Inter: Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni conf… - FraGall2001 : RT @Inter: Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni conf… -