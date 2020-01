Linea 6 in piazza Plebiscito, il cantiere si allarga verso la Prefettura: a rischio i concerti (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Soprintendenza approva il progetto delle grate per la camera di ventilazione della Linea 6. Il cantiere attuale sarà esteso verso la Prefettura, ci vorranno 11 mesi per finire i lavori e occorrerà l'autorizzazione del Prefetto Valentini. Rebus anche sui concerti, andrà verificata la compatibilità con gli eventi. Cantieri più larghi anche per la Linea 1 in piazza Municipio e piazza Garibaldi-Principe Umberto. fanpage

