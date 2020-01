Il Mali continua ad essere segnato dagli attentati terroristici (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un nuovo attacco jihadista, diretto contro un avamposto militare, ha colpito il Mali, nella giornata di domenica, provocando ingenti perdite di vite umane e contribuendo a destabilizzare ulteriormente il Paese del Sahel. Diciannove membri delle forze di sicurezza sono stati infatti uccisi e cinque sono rimasti feriti in seguito all’assalto dei terroristi presso il campo di addestramento di Sokolo, situato nel Mali centrale. Una serie di fonti, riportate da Business Standard, hanno contribuito a chiarire meglio quanto accaduto: gli assalitori, più di cento ed a bordo di motociclette, avrebbero dato il via all’incursione, durata circa due ore, intorno alle cinque di mattina. Gli abitanti del villaggio non dovrebbero essere stati colpiti dall’azione violenta che si è poi conclusa con il ritiro dei terroristi e con un significativo numero di perdite da parte delle truppe ... it.insideover

