Giuseppe Conte | Rinforzare il fronte progressista

Emilia Romagna - il paradosso : perché la sparizione del M5s mette a rischio il governo di Giuseppe Conte : La spallata al governo, che doveva arrivare dall'Emilia Romagna, non è riuscita: la roccaforte rossa resta tale, Stefano Bonaccini vince su Lucia Borgonzoni. Il piano di Matteo Salvini, per ora, si ferma. Niente crisi. O forse no. Già, perché in questa tornata elettorale c'è un altro fattore di cui

Giuseppe Conte - le folli spese di Palazzo Chigi : variazione di bilancio - aumentano gli stipendi e le bollette : A quanto ammonta la variazione di spesa Contenuta nel bilancio di previsione 2020 di Palazzo Chigi? Lo svela Marco Gorra sull'edizione del 26 gennaio de Il Tempo. Si tratta di una variazione di oltre un miliardo e mezzo: per la precisione 1.742.873.493 euro. In virtù di ciò, il totale a disposizione

Giuseppe Conte - il piano per evitare le elezioni : "Matteo Salvini sarà neutralizzato nel 2023" : Giuseppe Conte le prova tutte pur di blindare il governo fino alla fine della legislatura. Il premier ha già messo nero su bianco che, nel caso di sconfitta di Stefano Bonaccini alle regionali, nulla cambierà. "C'è anche la consapevolezza - dice allo staff secondo Il Corriere - che governiamo con il

Roberto Calderoli contro Giuseppe Conte : "Che caso - 3 milioni stanziati prima del voto in Emilia Romagna" : Strane coincidenze piovono sul Conte bis. I 3 milioni stanziati dal premier e dal consiglio del Ministri per il cuneo fiscale a poche ore dal voto in Emilia-Romagna fa sorgere qualche dubbio anche a Roberto Calderoli. "Toh... che coincidenza, il Governo a due giorni dal voto in Emilia Romagna curios

Giuseppe Conte - Franco Bechis accusa : "Atto indecente - distribuisce soldi in CdM prima del voto" : La paura di perdere la poltrona fa compiere gesti discutibili. Anche quello di distribuire soldi. "Con tre mesi di anticipo il premier ha varato il decreto sul cuneo fiscale facendo piovere mance su Bologna e dintorni" in quella che Franco Bechis sulle pagine del Tempo definisce "l'atto forse più in

Bruno Vespa sul voto in Emilia Romagna : "Giuseppe Conte? Si ricordi Storace-D'Alema - governo a rischio" : I precedenti hanno sempre un significato. Lo sottolinea Bruno Vespa che ricorda a Giuseppe Conte come il voto in Emilia-Romagna non sia da prendere sotto gamba. Tutt'altro. "Probabilmente ha ragione lui - scrive nell'intervento del sabato su Il Giorno -, magari la sopravvivenza del governo non è in

Giorgia Meloni provoca Giuseppe Conte : “Lunedì ti citofoniamo” : La leader di Fratelli d’Italia chiude il comizio di fine campagna elettorale con una frecciatina. “Il premier è pronto a fare gli scatoloni?”, si chiede Giorgia Meloni. Si è chiusa ieri sera la campagna elettorale per le elezioni in Calabria ed Emilia Romagna. Domani gli elettori andranno alle urne per decidere il nome del nuovo […] L'articolo Giorgia Meloni provoca Giuseppe Conte: “Lunedì ti citofoniamo” ...

Giuseppe Conte - la paura prima del voto - ministri convocati nella notte : Giuseppe Conte si confida al quotidiano Il Tempo alla viglia delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Riunione urgente della Maggioranza nella notte. L’esecutivo ha paura e mette in campo provvedimenti che assomigliano ad un invito ‘dolce’ agli elettori a non abbandonare il Governo. notte prima degli esami. E gli esami per il […] L'articolo Giuseppe Conte, la paura prima del voto, ministri convocati ...

Giuseppe Conte : "Ad Assisi si tutela l'ambiente da molto prima che a Davos" : “Quando neppure sapevamo che esistesse Davos qui già si tutelava l’ambiente”. Con queste parole Giuseppe Conte, da Assisi, risponde a chi si chiedeva perché non fosse andato al World Economic Forum. Il premier è intervenuto a margine della presentazione del ‘Manifesto di Assisi’ contro la crisi climatica. Il documento, illustrato al Sacro convento dei francescani, ha raccolto 2000 ...

Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte : "Premier senza coraggio - così il Vaticano comanda al suo posto" : Il premier Giuseppe Conte non è un cuor di leone, il suo governo è appeso alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria ma lui la faccia si guarda bene da mettercela, forse memore della figuraccia che rimediò apparendo sia pur fugacemente e controvoglia nella disastrosa per la sua maggioranza campagna

Giuseppe Conte non partecipa al Forum economico mondiale a Davos : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, diversamente da quanto programmato, non parteciperà oggi al Forum economico mondiale in Svizzera. Lo si apprende dall’organizzazione del World Economic Forum.Conte era atteso nel primo pomeriggio. Alle 16 avrebbe pronunciato il suo ‘special address’ alla comunità di investitori e leader politici a Davos, come farà stamani la cancelliera Angela Merkel. In ambienti ...

Alessandro Sallusti sulle dimissioni di Di Maio a Tagadà : "Lo ha cestinato Giuseppe Conte quest'estate" : Luigi Di Maio si dimette da capo politico dei Cinque Stelle. Nonostante per molti il grillino abbia compiuto un gesto coraggioso, non la pensa allo stesso modo Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale, ospite a Tagadà, non nasconde un certo rammarico: "Il vero problema di tutto questo è che Di

Giuseppe Conte : “Sono stonato - ecco che musica ascolto” : Appassionato di jazz, amante della voce di Amy Winehouse e interessato a Sanremo. Il premier Giuseppe Conte interviene a Rtl 102.5 e racconta il suo amore per la musica. Durante la trasmissione Non Stop News condotta da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani e Pierluigi Diaco, Conte ha risposto alle domande riguardanti i suoi gusti musicali. “La musica per me è come un flusso. Quando ho tempo ascolto anche molto la radio così vengono fuori sorprese. Mi ...