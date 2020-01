Eternals: secondo nuova teoria i supereroi sono già apparsi nell'MCU (Di lunedì 27 gennaio 2020) Eternals sta per arrivare al cinema, ma secondo una nuova teoria i supereroi protagonisti del cinecomic sarebbero già apparsi nell'universo Marvel. I Marvel Studios stanno per portare sul grande schermo il nuovo cinecomic Eternals, che racconterà di un nuovo gruppo di supereroi probabilmente già visto nell'MCU, come svela una nuova teoria diffusa online. secondo Comicbook, infatti, dobbiamo guardare indietro ai Guardiani della Galassia di James Gunn dove Il Collezionista spiega che la Pietra del Potere era precedentemente brandita da Eson il Cercatore, un Celeste, che lo usava per distruggere i mondi. Dopo che i Guardiani hanno portato la Pietra del Potere a lui, Il Collezionista (interpretato da Benicio Del Toro) spiega alla squadra che cosa siano e come siano state create ... movieplayer

