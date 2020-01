Donatella Versace struccata: esce fuori lo scatto sconvolgente [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sembra impossibile trovare “paparazzate” che ritraggono Donatella Versace senza trucco. Il settimanale “Novella 2000” però ci è riuscito nell’estate 2016, in un’unica e forse irripetibile occasione. Icona della moda ma anche dei ritocchi chirurgici, Donatella Versace, classe 1955, è una delle figure più ammirate e insieme discusse nel panorama delle celebrities. La sua è stata una vita segnata dal successo e dalla fortuna, ma anche dalla tragedia e dagli eccessi. Un’eredità familiare pesante, divenuta leggendaria, unita ad una passione per la chirurgia estetica sfociata nell’abuso, hanno posto spesso sotto i riflettori la regina della moda. Circolano molte FOTO del prima/dopo chirurgia di Donatella Versace, ma vederla struccata sembra quasi impossibile. I FOTOgrafi di Novella hanno beccato Donatella al mare, in bikini e completamente struccata. Il risultato è ... velvetgossip

