Conspiracy per la Giornata della Memoria 2020 stasera su Cielo! (Di lunedì 27 gennaio 2020) In occasione della Giornata della Memoria 2020, Cielo trasmette il film Conspiracy - Soluzione finale per non dimenticare il dramma della Shoah. stasera, in occasione della Giornata della Memoria 2020, Cielo ricorda il dramma della Shoah con Conspiracy - Soluzione finale, di Frank Pierson. Ambientato in Germania nel gennaio del 1942 il film è una fedele ricostruzione storica dei fatti accaduti durante la Conferenza di Wansee, evento che ha riunito i principali membri del partito Nazista in una villa nei pressi di Berlino con lo scopo di pianificare concretamente lo sterminio del popolo ebraico. Il film vanta un cast di livello: tra gli attori Kenneth Branagh, Colin Firth e Stanley Tucci, premiato per il ruolo di Adolf Eichmann con il Golden Globe ... movieplayer

MovieTheatrGoer : @comingsoonit Per Conspiracy avete messo la foto con un attore giusto, ma di un altro film. Ecco un'immagine dal fi… - LucioMM1 : @NOSTATO veramente l'olocausto era illegale al punto che heydrich organizzò la famosa riunione segreta di Wannsee… - gianvitosibilio : #Conspiracy e' il film migliore per meditare sullo sterminio ebraico fatto dai nazisti. -