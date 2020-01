Avengers: Endgame, Iron Man e il segreto dei cheesburger (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Avengers: Endgame e nella storia di Iron Man, i cheesburger hanno un significato nascosto, che ha radici nella vita privata di Robert Downey Jr. In una scena di Avengers: Endgame, durante il funerale di Tony Stark, Happy chiede a Morgan se ha fame e la ragazza, da buona figlia di Iron Man, risponde di avere voglia di cheeseburger. Il riferimento non è casuale e riporta al ben noto amore del padre verso il junk food, elemento che nasconde una storia segreta ben più complessa e personale di quanto appaia. Nel primo film di Iron Man del 2008, Stark riesce a fuggire dai terroristi che lo tengono prigioniero in Afghanistan, grazie all'invenzione della sua armatura. Prima di rientrare negli Stati Uniti, Tony fa due richieste: ... movieplayer

BlackChilean : NON OSATE METTERE LA MUSICA DEL TRAILER DI AVENGERS ENDGAME PER STI PIZZETTARI VI DENUNCIO #amici19 - channelFe : ho pianto di nuovo - aasjoke : ehm sto per guardare avengers endgame ehm ehm per favore non ammazzatemi scott e clint -