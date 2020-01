Serie A, Parma-Udinese: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, Parma-Udinese: probabili formazioni, pronostico e quote Parma-Udinese è il uno dei match in programma nella 21esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio presso lo Stadio Ennio Tardini. Il Parma, che oggi si trova ottavo in classifica a 28 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Juventus per 2-1. Una sconfitta che non ha macchiato l’ottima stagione disputata fin qui dai crociati, che puntano l’Europa ma prima vogliono ovviamente salvarsi. L’Udinese, è invece tredicesimo in classifica con 24 punti e la scorsa domenica ha perso in trasferta contro il Milan per 3-2. Questo è stato un ko arrivato dopo tre successi di fila che hanno portato i friulani nel centro classifica. Ora serve confermarsi e arrivare il prima possibile a quota quaranta punti. La classifica ... termometropolitico

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, bianconeri! Inizia #JuveParma! Tutti con i nostri campioni! ?? LIVE MATCH ??… -