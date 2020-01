Passeggiata nello spazio da record per Luca Parmitano (Di domenica 26 gennaio 2020) La Passeggiata di Luca Parmitano nello spazio è durata cinque ore. Un’uscita storica per l’astronauta italiano che ha stabilito un nuovo record. ROMA – Quarta Passeggiata per Luca Parmitano nello spazio. Un evento storico visto che l’astronauta italiano è riuscito a conquistare un nuovo record europeo. Mai nessuno fino a questo momento ha trascorso tutto questo tempo fuori dalla navicella. La prima Passeggiata di Parmitano nello spazio Si è conclusa dopo sei ore la Passeggiata di Luca Parmitano nello spazio. L’astronauta italiano è stato protagonista di questa prima missione (in programma altre tre) insieme al collega americano della Nasa, Andy Morgan, per cercare di riparare lo strumento Alpha Magnetic Spectrometer (Ams-02). Una missione non semplice per i due che non possono sbagliare nulla visto che, a differenza di quanto succede sulla Terra, ... newsmondo

NewsMondo1 : Passeggiata nello spazio da record per Luca Parmitano - titone_giovanna : RT @ESA_Italia: Esco per una passeggiata nello spazio e mi porto.....un po' di attrezzatura spiegata nell'infografica @esaspaceflight - Fra… - NoiAretini : Grazie per la menzione! montevarchi: #montevarchinelcuore Una passeggiata lungo le nostre colline nello scatto di B… -