Oromare, a Marcianise un corso specialistico sul corallo (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Oromare, il Centro Orafo produttivo di Marcianise (Caserta), che raccoglie svariate aziendespecializzate del comparto gioielleria, punta al futuro con un ambizioso progetto che mira a rafforzare il valore e l'unicità del corallo, gemma che è il simbolo di eccellenza dell'artigianato campano nel mondo e che deve trovare finalmente una propria collocazione nel settore delle pietre preziose, al fianco dei diamanti, dei rubini, degli zaffiri e delle perle. Per questo scopo, in aggiunta alle note abilità artigianali delle tante aziende ed alla propria qualificata rete commerciale fatta di maestri artigiani specializzati nel taglio e nella lavorazione di questa meraviglia marina, Oromare proporrà una serie di focus tematici che ne approfondiscono gli aspetti zoologici, storici e gemmologici. Lunedì 27 gennaio alle ore 10,30 , in ...

