Napoli, Insigne: «Vittoria nostra, grande partita contro la Juventus» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il capitano del Napoli Insigne ha commentato la Vittoria ottenuta al San Paolo contro la Juventus Il Napoli ha conquistato una pesante Vittoria tra le mura del San Paolo contro la Juventus, battuta 2-1 e fermata nella corsa allo Scudetto. Un successo importante per la rinascita della squadra di Gennaro Gattuso, come ammesso da Lorenzo Insigne. «Ho vissuto serenamente questa partita. Abbiamo fatto una grande prestazione contro la Juventus, è una Vittoria nostra e di tutta Napoli», ha commentato il capitano azzurro ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

