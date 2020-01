Malore Castrovilli: come sta il centrocampista della Fiorentina dopo la notte in ospedale (Di domenica 26 gennaio 2020) Gaetano Castrovilli asl 64' di Fiorentina-Genoa, si è accasciato in campo in preda a giramenti di testa e a conati di vomito: "Non capisco più nulla" ha detto, poco prima dei soccorsi medici. Trasportato in ospedale, il centrocampista non ha riportato traumi particolari. dopo la notte monitorata, oggi tornerà a casa. fanpage

