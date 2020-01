LIVE Federer-Fucsovics, Australian Open 2020 in DIRETTA: comincia il match! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-SANDREN DALLE 7.15 (DOMENICA 26 GENNAIO) 40-30 Lungo il dritto dell’ungherese. 40-15 Spinge bene Fucsovics con il dritto, Federer non riesce a tenere la palla in campo. 30-15 Lungo il dritto lungolinea di Federer. 15-15 Qui punto giocato magistralmente dallo svizzero: accelerazione di dritto, accelerazione di rovescio e volée finale. 15-0 Errore di rovescio di Federer. GAME Federer (1-0) – comincia bene Re Roger, che tiene il primo turno di servizio. 40-30 Ottima qui la risposta dell’ungherese. 40-15 Servizio e dritto, Fucsovics non riesce ad oltrepassare la rete. 30-15 Lo svizzero va a segno con il dritto. 15-15 Sbaglia col rovescio anche Fucsovics. 0-15 In rete il rovescio di Federer. INIZIO MATCH 11.10 Terminata la fase di riscaldamento, tutto pronto per l’inizio del ... oasport

