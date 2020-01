Invasione di locuste devasta i raccolti in Kenya. Fao: "Minaccia senza precedenti" (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Kenya è colpito dalla più grave Invasione di locuste del deserto degli ultimi 70 anni. La Fao parla di 70 mila ettari di terreno danneggiati. Le locuste migrano con il vento - vengono dallo Yemen attraverso il Mar Rosso e sono già passate in Etiopia e Somalia facendo danni enormi - e possono percorrere 150 km in un giorno e ognuno può mangiare cibo equivalente al proprio peso ogni giorno. Sono considerati a rischio anche Sud Sudan e Uganda. Per fermarle servono circa 70 milioni di dollari per spargere pesticidi sui campi con gli aerei ma l’area di Invasione è troppo ampia. Il Kenya, con 4 aerei a disposizione, non può far fronte da solo all’emergenza. L’agenzia Onu stima che il prossimo giugno il numero di locuste possa crescere esponenzialmente di 500 volte. “La situazione è ... huffingtonpost

