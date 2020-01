Inter Cagliari, Skriniar costretto al cambio. Entra Godin (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter Cagliari, tegola per Antonio Conte dopo un quarto d’ora di gara. Skriniar costretto a chiedere il cambio. Al suo posto Godin Tegola per Antonio Conte nei primi minuti del match tra Inter e Cagliari. Dopo circa un quarto d’ora si è fermato Milan Skriniar, che ha costretto il proprio tecnico al primo cambio della gara. Al posto dell’ex Sampdoria è Entrato Diego Godin, a cui era stato preferito, nell’undici iniziale, Alessandro Bastoni. Per cEntrale nerazzurro un giramento di testa, che l’ha indotto ad abbandonare il campo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

