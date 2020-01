Guendalina Canessa troppo magra, sui social insorgono: "Mostri le costole?" - (Di domenica 26 gennaio 2020) Novella Toloni L'ex gieffina é finita al centro delle critiche per aver postato su Instagram uno scatto in cui mostra il suo esile fisico. A molti non è piaciuto il messaggio fatto passare dalla Canessa sull'eccessiva magrezza e alcuni ci sono andati giù duri L'ultimo post condiviso su Instagram da Guendalina Canessa ha scatenato una vera e propri bufera social. Il popolo del web si è diviso dopo la pubblicazione di un selfie in cui l'ex gieffina mostra i suo addome ultra piatto. Se per molti la Canessa è apparsa in forma e sexy, per altri la vista delle sue costole ha suscitato ben altro che ammirazione. Guendalina Canessa è comparsa su Instagram con uno scatto decisamente sexy. Con indosso soltanto una minigonna e le braccia strategicamente posizionate a coprire il seno, l'influencer milanese si è mostrata semi nuda ai suoi fan. L'opinionista di Barbara d'Urso non è nuova ... ilgiornale

AngelicaC95 : @letuebestie Manager di Guendalina Canessa - AngelicaC95 : @Rosi120577 È il manager dei vip! In particolare di Guendalina Canessa! proprio sconosciuti stí concorrenti ?????????????? #avantiunaltro - Spino_1993 : RT @king_del_trash: Prossimo anno dite a Silvio di aprire la cassa e convincere in tutti i modi Pio e Amedeo, Elettra, Cassano, Vieri, Tina… -