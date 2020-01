Gaia Tortora contro Marco Travaglio: "Ora basta, ma vaffancul0" (Di domenica 26 gennaio 2020) L'insofferenza di Gaia Tortora nei confronti di Marco Travaglio, già manifestata in passato, più o meno velatamente, via social, ha trovato oggi un clamoroso sfogo su Twitter. La giornalista di La7 (telegiornale e Omnibus), infatti, ha sbottato contro il direttore del Fatto Quotidiano mandandolo a quel paese in maniera plateale. Tutta 'colpa' di un passaggio, ritenuto eccessivamente giustizialista, dell'editoriale odierno di Travaglio dedicato al tema della prescrizione:(...) La blocca-prescrizione non cambia di una virgola la sorte degli eventuali innocenti in carcere. I quali non possono essere i detenuti che espiano la pena, cioè i condannati in via definitiva, per definizione colpevoli. Ma i detenuti in custodia cautelare (arrestati prima della sentenza in base a “gravi indizi di colpevolezza” per evitare che fuggano o inquinino le prove o reiterino il reato): che però, per la ... blogo

Il "vaffa" su Twitter di Gaia Tortora a Travaglio per le parole sugli innocenti in carcere : Sembrava essere scemata la polemica sulle parole del ministro Bonafede sugli innocenti in carcere . Il Guardasigilli aveva chiarito con un post su Facebook l’equivoco ma, a scatenare di nuovo la bufera è arrivato l’editoriale di Marco Travaglio , che ha suscitato la reazione indignata di Gaia Tortora . In un articolo intitolato “Bonafede e Malafede”, il direttore del Fatto Quotidiano scrive: “Non ...

Gaia Tortora contro Marco Travaglio e il suo editoriale : "È giusto il carcere per un innocente? Mavaff****" : Gaia Tortora contro Marco Travaglio . È un durissimo sfogo quello della figlia del noto Enzo Tortora che sul suo profilo Twitter esordisce così: "'Non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere ' finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio ..Mava*****". Leggi

Il vaffa di Gaia Tortora a Marco Travaglio : «”Non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere”: finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio …Ma vaffa nculo»: Gaia Tortora di La7 va all’attacco di Marco Travaglio per l’editoriale pubblicato stamattina sul Fatto Quotidiano intitolato Bonafede e Malafede. Il vaffa di Gaia Tortora a Marco Travaglio Cosa ha scritto stamattina il direttore del Fatto? Travaglio ha preso ...

Gaia Tortora contro Alfonso Bonafede : "Gli innocenti non vanno in carcere? Ministro mi spieghi questa frase" : Quando si tratta di giustizia, Gaia Tortora non riesce a trattenersi: " Ministro , le chiedo di spiegare la sua frase a Otto e mezzo 'gli innocenti non finiscono in carcere'. Grazie", scrive la giornalista di La7 in un post pubblicato sul suo profilo Twitter rivolto ad Alfonso Bonafede . Ieri sera 23

Gaia Tortora dura contro Alessia Morani : “Niente lezioni”. Lei risponde così : Dopo il messaggio su Twitter della sottosegretaria Alessia Morani sono arrivati i primi commenti polemici: che attacco della conduttrice Non si placano le polemiche intorno alle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle. La sottosegretaria Alessia Morani ha svelato in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: “Un grande in […] L'articolo Gaia Tortora dura contro Alessia Morani: “Niente ...

HuffPostItalia : Il 'vaffa' su Twitter di Gaia Tortora a Travaglio per le parole sugli innocenti in carcere - castell32082033 : RT @Gianni_Pisa: Quando ce vo, ce vo al leccac*lo principe???????????????????????? - PAESEXFESSI : RT @angelo_ra_: Il vaffanculo su Twitter di Gaia Tortora a #Travaglio per le parole sugli innocenti in carcere Il manettaro aveva scritto… -