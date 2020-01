Virus, Pechino sospende tour all'estero

Per contenere l'epidemia causata dalpolmonare che ha già ucciso 41 persone nel Paese, il governo cinese ha emesso una nuova drastica misura. A partire da lunedì le agenzie di viaggio non potranno vendere prenotazioni alberghiere o viaggi a gruppi. Lo ha riferito la tv di stato Cctv,aggiungeno che iorganizzati all'interno della Cina sono stati sospesi ieri. Diversi casi di contaminazione in Asia, Europa e Stati Uniti sono dovuti a persone provenienti dalla Cina.(Di sabato 25 gennaio 2020)