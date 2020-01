Slittino: brutto infortunio in allenamento, stagione finita per il doppio austriaco Steu/Koller (Di sabato 25 gennaio 2020) Un bruttissimo colpo che non ci voleva assolutamente nel pieno della stagione ed a poche settimane dai Mondiali di Sochi. Mercoledì sera, in uno degli allenamenti che si sono svolti sulla pista di Sigulda dov’è in corsa la tappa di Coppa del Mondo di Slittino, dopo un errore in una curva si sono ribaltati gli austriaci Steu/Koller, con Lorenz Koller che ha riportato una frattura alla gamba. stagione ovviamente finita per il doppio austriaco, tra i grandi favoriti per il podio praticamente in ogni tappa e in netta ascesa nell’ultimo periodo. “Anche se gli incidenti fanno parte dello sport, è stato un vero shock per tutti noi. È amaro per loro e una battuta d’arresto per l’intera squadra. È importante riportare Thomas a casa il prima possibile” le parole del dt austriaco Rene Friedl. Intervento riuscito, stop che si prolungherà ovviamente fino ... oasport

