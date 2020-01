Sci alpino, Elena Curtoni: “La svolta della mia carriera. Speciale condividere la vittoria con due italiane” (Di sabato 25 gennaio 2020) Elena Curtoni ha vinto la discesa libera di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sul pendio bulgaro grazie a una prova davvero strepitosa e ha così conquistato il primo successo in carriera nel massimo circuito itinerante, la nostra portacolori ricorderà per sempre questa memorabile giornata condita da una storica tripletta tutta italiana visto che è riuscita a battere Marta Bassino e Federica Brignone. Elena Curtoni ha espresso tutta la sua soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Fisi: “Sapevo di avere nelle gambe un risultato importante, mi sento in forma e sto bene sugli sci, l’ho dimostrato in pista, si trattava solo di liberare la testa e scaricare i cavalli per spingere in tutte le curve. Anche se devo dire la verità, mi sentivo lunghissima in tutte le parti e credevo di perdere tanta ... oasport

