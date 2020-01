Quattro anni fa l’uccisione di Giulio Regeni: la battaglia per la verità sul delitto continua (Di sabato 25 gennaio 2020) «Ci saremmo aspettati un’azione più decisa e determinata nei confronti dell’Egitto, con un coinvolgimento più efficace dell’Europa». A 4 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso al Cario, le parole del padre Claudio ci ricordano che non è ancora tempo delle pacifiche commemorazioni. È ancora tempo di chiedere una partecipazione più decisa per la giustizia, sia da parte dell’Italia che degli altri Stati europei. In tutto il Paese sono previste oltre 100 fiaccolate, in memoria di un ricercatore nato a Trieste nel 1988, che studiava a Cambridge e che portava avanti il suo lavoro in Egitto nel nome della libertà di ricerca. Studiava il ruolo istituente dei nuovi sindacati nati dopo le primavere arabe, un mondo evidentemente scomodo ad al Sisi, che con un colpo di Stato aveva preso il posto di Mohamed Morsi nel 2013 (morto in carcere a giugno ... open.online

Internazionale : Quattro anni dopo l'omicidio di Giulio Regeni un libro spiega cosa è cambiato nel settore della ricerca accademica… - fattoquotidiano : Giulio Regeni, fiaccolate in decine di città italiane a quattro anni dalla scomparsa. Amnesty: "Parteciperanno anch…