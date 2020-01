Nel testo di Carioca di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 l’imprevedibilità dell’amore

Nel testo di Dov’è de Le Vibrazioni a Sanremo 2020 una riflessione sulla vita : Il testo di Dov'è de Le Vibrazioni a Sanremo 2020 prende spunto da una riflessione sulla necessità di sviluppare la capacità di accusare i colpi per poi andare avanti. Dov'è riporta Le Vibrazioni in gara al Festival di Sanremo dopo un periodo particolarmente intenso che il gruppo guidato da Francesco Sarcina ha vissuto nel 2019. Vicende personali e lavorative hanno contribuito ad allestire un momento molto impegnativo per i quattro de ...

Nel testo di Ho Amato Tutto di Tosca a Sanremo 2020 un elogio all’amore : Il testo di Ho Amato Tutto di Tosca, presentato al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, troviamo un elogio alla semplicità e all'amore. Lo racconta la stessa cantante romana, che partecipa alla kermesse sanremese 13 anni dopo la sua presenza con Il Terzo Fuochista. Sul palco dell'Ariston, del resto, Tosca ha vinto l'edizione del 1996 con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent'Anni presentato insieme a Ron. Sul suo brano in gara ...

Nel testo di Fai Rumore di Diodato a Sanremo 2020 i silenzi nei rapporti umani : Il testo di Fai Rumore di Diodato a Sanremo 2020 parla d'amore, di rapporti interpersonali e di silenzi. Per la sua terza volta in gara a Sanremo (una tra le Nuove Proposte e una tra i Campioni), Diodato ha scelto un brano che farà sicuramente riflettere in quanto tocca argomenti che nel quotidiano riguardano tutti. Ascolteremo Fai Rumore per la prima dal vivo sul palco del Teatro Ariston in una delle due serate del Festival. Le prime ...

Nel testo di Niente (Resilienza 74) di Rita Pavone la capacità di rialzarsi : Nel testo di Niente (Resilienza 74) di Rita Pavone s Sanremo 2020 c'è la capacità di rialzarsi e ritrovare equilibrio dopo le delusioni della vita. Rita Pavone torna al Festival della Canzone Italiana giunto alla 70esima edizione con un brano che porta il numero dei suoi anni - 74, appunto - e che già dal titolo nasconde un excursus di tutto ciò che la cantante torinese ha vissuto. La sua ultima partecipazione alla kermesse del Teatro ...

Nel testo di No Grazie di Junior Cally a Sanremo 2020 una fotografia dell’Italia : Il testo di No Grazie di Junior Cally a Sanremo 2020 propone una istantanea dell'Italia di oggi in chiave rap. No Grazie è una canzone ultrarap e antipopulista dal testo coraggioso. Junior Cally la canta al 70° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria dei Campioni. La sua partecipazione a Sanremo tra i Big ha fatto molto discutere sin da subito: Junior Cally si rivolge ad un pubblico molto giovane ed è parso poco ...

Nel testo di Il Sole Ad Est di Alberto Urso a Sanremo 2020 il trionfo dell’amore : L'amore trionfa nel testo di Il Sole Ad Est di Alberto Urso a Sanremo 2020. L'artista presenta in gara tra i Campioni un brano ispirato al sentimento amoroso. Alberto Urso sarà solo interprete di Il Sole Ad Est e non ha collaborato alla scrittura del pezzo né per quanto riguarda la parte musicale né per la parte testuale. Vincitore in carica del talent show Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso a Sanremo se la dovrà vedere con altri ...

Nel testo di Sincero di Bugo e Morgan a Sanremo 2020 uno spaccato sulla società : Nel testo di Sincero di Bugo e Morgan si riflette sul contemporaneo, uno spaccato sulla società moderna attraverso i suoi canoni e i suoi standard che in questo contesto vengono messi in discussione. La presenza di Bugo e Morgan arriva come sommatoria di tutte le esperienze precedenti dei due artisti. Entrambi cantautori, si sono conosciuti nel 2002 dando vita a una grande amicizia fatta di stima reciproca. Bugo è un cantautore di talento e ...

Nel testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 la difficoltà di esprimersi : Nel testo di Nell'Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 si parla di tutte le difficoltà dell'uomo nell'esprimere i propri sentimenti. Lo racconta lo stesso cantautore romano, un veterano della kermesse del Teatro dell'Ariston che quest'anno, alla 70esima edizione, ritorna per la 13esima volta in qualità di Campione dopo tutti i successi delle sue partecipazioni precedenti. Zarrillo, infatti, è stato vincitore della categoria ...

Nel testo di Lo Sappiamo Entrambi di Riki a Sanremo 2020 le situazioni di stallo : Nel testo di Lo Sappiamo Entrambi di Riki a Sanremo 2020 c'è un momento che non trova spazio in molte canzoni e che tende a non essere considerato importante neanche nella vita di tutti i giorni. Riccardo Marcuzzo presenta al Festival di Sanremo un brano pop che anticipa i suoi concerti nei palasport. Secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi, nell'edizione 2016, e vincitore della categoria canto, Riki è reduce da una tournée in sud ...

Matteo Faustini a Sanremo 2020 con Nel Bene E Nel Male (testo) : Matteo Faustini a Sanremo 2020 presenterà il brano Nel Bene E Nel Male per la categoria Nuove Proposte. Cantautore e pianista, Matteo Faustini parteciperà alla 70esima edizione del Festival Della Canzone Italiana dal 4 all'8 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus. Chi è Matteo Faustini Nato a Brescia il 5 ottobre 1994, Matteo Faustini scopre sin da bambino la sua passione per il canto e il pianoforte. Il suo ...

Gabriella MartiNelli e Lula a Sanremo 2020 con Il Gigante D’Acciaio (testo) : Gabriella Martinelli e Lula a Sanremo 2020 presentano il brano Il Gigante d'Acciaio dopo il successo di Sanremo Giovani. Il duo salirà sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte con la conduzione di Amadeus in diretta su Rai 1. Un brano forte, quello scelto per la kermesse sanremese, dal momento che il testo è dedicato all'Ilva di Taranto, un argomento che Gabriella Martinelli ha molto a cuore essendo originaria della Puglia. Al ...

Giallo in Vaticano - il cardinale Sarah inguaia Ratzinger : «Il suo testo sul celibato? Sapeva che sarebbe finito Nel mio libro» : Dopo le indiscrezioni riportate da alcuni media, che arriverebbero direttamente dall’entourage di Benedetto XVI, secondo cui il Papa emerito «non ha scritto un libro a quattro mani con il cardinale Sarah» in cui si affronta i tema del celibato dei sacerdoti, lo stesso cardinale afferma «solennemente che Benedetto XVI Sapeva che il nostro progetto avrebbe preso la forma di un libro. Posso dire che abbiamo scambiato più bozze per stabilire ...

Lucia Azzolina sui passaggi copiati in relazione di tirocinio. Lei : “Non è tesi di laurea né plagio”. Ma non entra Nel merito del testo : La neoministra della Scuola, Lucia Azzolina, risponde e si difende dall’offensiva della Lega che ha chiesto le sue dimissioni, dopo l’articolo uscito su Repubblica e firmato dal linguista e critico letterario Massimo Arcangeli che evidenzia come alcuni passaggi delle prime tre pagine della sua tesi per l’abilitazione all’insegnamento siano stati copiati. Una ricostruzione che ha scatenato i membri del Carroccio che, ha ...

Manovra - la carica delle micro-misure sparse Nel testo : dai milioni per carnevali e bande musicali al regime agevolato per l’oleoturismo : Vibo Valentia riceve due milioni di euro in due anni per non meglio specificate “spese di investimento”. Le aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi devono essere protette dalle frane: ci sono tre milioni in tre anni. Servono 5 milioni per ristrutturare il porto di Barletta. Altri 1,5 milioni vanno all’attività di ricerca della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste. La Valle d’Aosta si ...