Muoiono due medici in Cina che curavano i pazienti dal coronavirus (Di sabato 25 gennaio 2020) Un medico, Liang Wudong di 62 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus mentre lavorava nell’Hubei Xinhua Hospital di Wuhan, epicentro dell’epidemia. Lo riferiscono i media locali.Un altro medico, Jiang Jijun, 51 anni ed esperto di malattie infettive, è deceduto in seguito ad un infarto. Secondo uno dei suoi colleghi, il medico era sovraffaticato per le costanti ore di lavoro di questi giorni a causa dell’epidemia del coronavirus, che finora ha provocato 41 morti. huffingtonpost

