Mercato Juventus, frenata su una trattativa: il punto (Di sabato 25 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di piazzare altrove alcuni esuberi. I bianconeri provano a monetizzare, anche se le ultime notizie non sembrerebbero confortanti per Paratici e la dirigenza della “Vecchia Signora”. Un affare ha subito una frenata, con la strada in salita in vista dei prossimi giorni. Notizie poco confortanti, dato che la Juve aveva messo nel mirino un altro profilo nella trattativa. Mercato Juve: arenato lo scambio Rakitic-Bernardeschi Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport Bernardeschi sembrerebbe molto lontano dal vestire la maglia del Barcellona in questa sessione di Mercato. Il centrocampista doveva rientrare nello switch col club catalano per avere Rakitic, ma ora la pista sarebbe congelata. I contatti erano concreti, anche se momentaneamente non si sarebbe trovato un accordo soddisfacente tra i due top club europei. Parti ... juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Juve, #Kurzawa a un passo: #Tuchel non lo convoca col #Psg. Il terzino sarà presto un giocatore bianconero. Il tec… - forumJuventus : Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. I tedeschi starebbero valutando un clamoroso ritorno del br… - FrankAlbarano : La #Juventus targata #Agnelli ha fatto pochi errori nella gestione del mercato, sia in entrata che in uscita. Eppur… -