Mamma vuole buttarsi giù con i bambini: carabiniere li salva (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tragedia sfiorata per ieri a Pompei, in provincia di Napoli. Una giovane donna di 29 anni stava per togliersi la vita lanciandosi dal balcone con in braccio i due figlioletti di 2 e 5 anni. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri, che sono riusciti ad afferrare la donna all’ultimo momento, ha consentito di evitare una tragedia certa. Tutto comincia quando giunge alla locale stazione dei carabinieri una richiesta di intervento: una donna minaccia di buttarsi nel vuoto dal proprio balcone con i figlioletti in lacrime. Scatta la corsa contro il tempo e i carabinieri si recano sul posto, in un appartamento al terzo piano di una palazzina in viale Unità d’Italia. Ma la porta di ingresso è sbarrata. Allora chiamano i vigili del fuoco che in pochissimo tempo sopraggiungono e aprono la porta. Arrivati fuori al balcone la situazione è disperata. La ... anteprima24

