Juventus | scambio De Sciglio Kurzawa | sprint nell’affare | ci siamo

Juventus – Mercato dei bianconeri che sembrava fermo e privo di colpi, ma le ultime ore sono state decisive. Dopo lo scambio di giovani col Barcellona, arriva un nuovo affare. scambio col PSG, tra Kurzawa e De Sciglio. Inoltre Paratici è a lavoro per sistemare Emre Can in uscita. Accelerazione improvvisa tra Juventus e PSG. Nelle ultime ore i bianconeri hanno infatti raggiunto un accordo con il club parigino per lo scambio De Sciglio–Kurzawa. Sarri dunque avrà un terzino sinistro di ruolo per far rifiatare Alex Sandro, mentre a destra rimarranno Cuadrado e Danilo. Juventus, scambio Kurzawa De Sciglio: ci siamo Da tempo sul giocatore, la società francese sembra aver convinto Paratici a privarsi dell'ex Milan in cambio del terzino classe 1992 in scadenza di contratto a giugno. Valutazione reciproca di 20 milioni per entrambi i giocatori, plusvalenza per quanto riguarda ...

