Grande Fratello Vip 4 | Barbara Alberti lascia la casa per un controllo medico

Barbara Alberti, la scrittrice, sceneggiatrice e drammaturga che sta prendendo parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda attualmente sulle reti Mediaset, ha lasciato la casa ed è stata accompagnata in una struttura sanitaria per sottoporsi ad un controllo medico.L'annuncio ufficiale dell'abbandono, per ora momentaneo, della casa da parte di Barbara Alberti, è stato pubblicato sui vari canali social ufficiali del GF.

